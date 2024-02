Gaza: commissario generale Unrwa a Bruxelles lunedì, informerà ministri europei su situazione sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, sarà presente a Bruxelles lunedì, dove parteciperà alla riunione informale dei ministri per lo sviluppo. Lo ha confermato Nabila Massrali, portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. Lazzarini, ha detto la portavoce europea, informerà i ministri sulla situazione sul campo. "Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, perché sarà molto importante per noi e per i ministri europei sentire direttamente cosa sta accadendo sul campo". (Beb)