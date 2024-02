Agricoltura: in corso riunione Foza Italia per "pacchetto" con soluzioni strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso una riunione nella sede nazionale di Forza Italia sull'urgenza del sostegno al settore dell'Agricoltura. Sono presenti il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, i capigruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, il responsabile del dipartimento Agricoltura, Raffaele Nevi, e l'ex sottosegretario all'Agricoltura, Francesco Battistoni. Forza Italia ha sempre rivolto grande attenzione a questo comparto strategico che è una ricchezza per il paese, un’eccellenza per le esportazioni e garantisce lavoro a migliaia di famiglie. Per questo, d’intesa con tutto il governo e con gli altri partiti della maggioranza, Forza Italia si sta adoperando per chiudere un “pacchetto” che dia una risposta pronta ed efficace alle nuove esigenze degli agricoltori. Si metteranno a punto - senza rincorrere l'emotività - delle soluzioni che non siano solo “tampone”, ma strutturali. Tra queste, un intervento - insieme a Ismea, Cdp e Abi - per fronteggiare ritardi dei pagamenti dell’Agea e garantire tassi di interesse agevolati come la modifica della legge per contrastare la diffusione incontrollata della fauna selvatica. (Rin)