Caso Salis: Gasparri (FI), governo segue vicenda, ma è evidente la pressione politica

20 luglio 2021

- "Ci sono, purtroppo, molti italiani detenuti in varie parti del mondo. Il governo segue le vicende affinché nessuno subisca vessazioni o trattamenti disumani". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo alla trasmissione "Agorà" su Rai3 in riferimento al caso Salis. "E se nel caso di Salis ci sono stati fatti di questa natura, il governo ha fatto bene ad intervenire ed a convocare le autorità diplomatiche. Ma non possiamo dettare cosa fare alla magistratura ungherese perché ci sarebbero delle interferenze. Su questa vicenda è evidente che c'é una pressione politica - ha aggiunto -. Ma il giudizio si concluderà secondo le regole del diritto dell'Ungheria che comunque è un paese che fa parte di tutti i contesti internazionali e dell'Unione europea. Poi se ci sono state delle violazioni e condizioni disumane è giusto accertare i fatti. E il governo farà quello che é giusto fare. Ma in altri casi tutto questo interesse non c'é stato e di vicende internazionali ce ne sono state. Come detenuti in paesi meno controllabili o latitanti che sono stati ospitati e protetti, ma siccome cari alla sinistra nessuno si indignava quando qualche brigatista rosso era in Svizzera", ha concluso Gasparri. (Rin)