Rifiuti: Fd'I Municipio Roma XIII, assessore Alfonsi su biodigestore offende cittadini

- Da oltre tre mesi, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia del Municipio Roma XIII, "ha richiesto formalmente la presenza in aula consiliare dell'assessore all'ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi per discutere in merito all'installazione di un biodigestore nel quartiere di Casal Selce. La richiesta, presentata in forza dei relativi strumenti regolamentari, è stata totalmente ignorata dalla Alfonsi che oggi annuncia, invece, un incontro sul tema in esame, per il prossimo lunedì, rifugiandosi presso la sede di un comitato a lei vicino, probabilmente per sfuggire alla verbalizzazione del dibattito stesso". È quanto dichiara il consigliere Marco Giovagnorio nel corso della seduta odierna del Consiglio Municipale". "con questo atteggiamento l'assessore Alfonsi, non solo offende i cittadini che da anni soffrono l'incubo del biodigestore ma lede l'immagine del Consiglio Municipale quale luogo in cui la sacralità del confronto democratico debba svolgersi", conclude il capogruppo di Fd'I del Municipio XIII Simone Mattana. (Com)