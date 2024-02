Sardegna: domenica all'Aou di Sassari si celebra la Giornata mondiale del malato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, continua il Papa, "prendersi cura del malato significa innanzitutto prendersi cura delle sue relazioni, di tutte le sue relazioni: con Dio, con gli altri – familiari, amici, operatori sanitari – col creato, con se stessi". E così, il Santo Padre ci dice che "siamo chiamati ad adottare lo sguardo compassionevole di Gesù. Prendiamoci cura di chi soffre ed è solo, magari emarginato e scartato". E poi aggiunge che «la prima cura di cui abbiamo bisogno nella malattia è la vicinanza piena di compassione e di tenerezza". La ricorrenza cade anche nei 166 anni dell’apparizione della vergine Immacolata Concezione alla quattordicenne Bernadette Soubirous che si era recata alla grotta di Massabielle, a Lourdes, per raccogliere della legna. E proprio in quella grotta, dove sgorgò miracolosamente una fonte, apparvero i primi prodigi, con la guarigione di alcuni malati. (Rsc)