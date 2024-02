Speciale difesa: ﻿Germania, emergono altri contatti tra il principe golpista di Reuss e la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergono altri contatti tra il principe Enrico XIII di Reuss, che pianificava un colpo si Stato in Germania, e la Russia. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Ard", ricordando che l'aristocratico era al vertice del Consiglio, organizzazione eversiva di estrema destra. A tal fine, nel novembre del 2022, il principe avrebbe cercato il sostegno della Russia con una lettera indirizzata al portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Nella missiva, Reuss offriva alla Russia la cooperazione dello Stato autoritario che avrebbe guidato dopo il golpe come reggente. Non è noto se Peskov abbia ricevuto il documento da un emissario di Enrico XIII, il russo Nikolai U. Residente ad Amburgo, il contatto di Reuss è accusato dalle autorità dell'Ucraina di "collaborazione con organizzazioni terroristiche filorusse" e "partecipazione ad attività di propaganda della Russia" contro l'ex repubblica sovietica. Enrico XIII avrebbe tentato un collegamento con rappresentanti di Mosca anche a Bratislava, dove si recò nel febbraio del 2022 con Ruediger von Pescatore. Si tratta di un ex ufficiale dell'esercito tedesco, al comando delle Compagnie per la difesa della patria, la componente paramilitare del Consiglio. In una chat con sua sorella, von Pescatore definì l'appuntamento nella capitale della Slovacchia un "colloquio segreto". Al riguardo, nel computer di Reuss è stata scoperta una cartella di file denominata "Cooperazione Impero tedesco-Slovacchia-Federazione russa", con all'interno il documento "Bratislava22". Ulteriori contatti tra il principe e Mosca sarebbero avvenuti attraverso la sua compagna, la russa Vitalia B. La donna sarebbe stara in collegamento con agenti "dormienti" del suo Paese di origine, uno dei quali avrebbe incontrato il 3 aprile 2022 presso il consolato di Russia a Lipsia. Reuss avrebbe dovuto unirsi ai colloqui, ma annullò la partecipazione poco prima. In una chat, B. sottolineò l'importanza dell'incontro in una chat: "Non c'è più tempo da perdere". Intanto, è staro accertato che, in altre occasioni, la donna e il principe frequentarono il consolato di Russia nella città della Sassonia. Nei piani di Reuss, la sua compagna avrebbe dovuto guidare il "dipartimento Russia", qualora il golpe avesse avuto successo. (Geb)