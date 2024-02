Speciale difesa: Taiwan, rilevati 7 aerei e 5 navi da guerra cinesi nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette aerei e cinque navi da guerra cinesi sono stati rilevati nello Stretto di Taiwan fino alle 6 di oggi (le 23 di ieri in Italia). Lo riferisce il ministero della Difesa di Taipei su X, nel quotidiano aggiornamento sulle attività militari della Cina. Tre aerei hanno oltrepassato il perimetro sud-occidentale della Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz) dell’isola. Dall’inizio del mese, le forze armate cinesi hanno inviato nei pressi di Taiwan 68 aerei e 39 navi da guerra. In una conferenza stampa tenuta il 25 gennaio a Pechino, il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, ha chiarito lo scopo delle manovre, che servono a rafforzare la prontezza al combattimento delle forze armate e a tutelare la "sovranità e l'integrità territoriale" della nazione. Il Partito comunista cinese rivendica infatti la sua giurisdizione su Taiwan, che sotto l'amministrazione della presidente uscente Tsai Ing-wen ha intensificato gli scambi militari con gli Stati Uniti per accrescere le sue capacità di difesa. Washington ha attirato la condanna del ministero della Difesa cinese anche per aver inviato nello Stretto il cacciatorpediniere John Finn il 24 gennaio scorso. Nonostante la Settima flotta Usa abbia chiarito in una nota che il passaggio della nave militare sia avvenuto "oltre le acque territoriali di qualsiasi Stato rivierasco", Wu ha paventato rischi per la sicurezza nazionale e accusato Washington di essersi cimentata in "provocazioni" alle porte del Paese asiatico. Ha inoltre annunciato che le esercitazioni delle forze armate cinesi nei pressi di Taiwan saranno destinate a continuare. (Res)