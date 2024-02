Speciale difesa: Brasile, polizia, nella sede del partito di Bolsonaro trovate prove su presunto piano di golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia brasiliana ha trovato prove su un presunto piano per un colpo di Stato nel 2022 nella sede del Partito liberale (Pl), nel quale milita l'ex presidente Jair Bolsonaro. Lo riferiscono media locali. Nell'ambito delle indagini sul presunto golpe organizzato per non riconoscere il risultato delle elezioni del 2022, la polizia ha affermato di aver trovato nella sede del Pl la bozza di un documento che "annuncia la dichiarazione dello stato d'assedio" e la "garanzia dell'ordine pubblico" nel Paese. "Alla luce di quanto sopra, e per garantire il necessario ripristino dello Stato di diritto democratico in Brasile (...) sulla base di espresse disposizioni della Costituzione federale del 1988, dichiaro lo stato d'assedio e, come atto continuo, decreto l'operatività per garantire la legge e l'ordine", si legge nel paragrafo finale del documento, che non è firmato. Ieri è stata effettuata un'operazione di polizia denominata "Tempus Veritatis", che ha sin qui portato al sequestro del passaporto di Bolsonaro e all'arresto di due suoi ex collaboratori, Felipe Martins e Marcelo Camara, oltre che del presidente del Pl, Valdemar Costa Netto, trovato in possesso illegale di un'arma da fuoco e di 39 grammi di oro. Le indagini coinvolgono anche Augusto Heleno, già ministro e capo del servizio di sicurezza statale, l'ex ministro della Giustizia Anderson Torres, l'ex ministro della Difesa, nonché candidato vice presidente, Walter Braga Netto, l'ex comandande dell'esercito Paulo Sergio Nogueira. (Brs)