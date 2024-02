Europee: Tiso (comitato Sa Cosa), più approfondimenti su istituzioni ed elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono più approfondimenti sulle istituzioni ed elezioni europee per informare i cittadini. Lo dichiara, in una nota, Rocco Tiso, referente nazionale di "Sa Cosa", Comitato spontaneo di cittadini – amici per la verità. Cosa pensano gli italiani dell'Unione Europea? Quanti cittadini conoscono il funzionamento e le procedure della Commissione e del Parlamento Ue? Lo sanno che la legislazione europea norma la maggior parte delle priorità delle persone: dall'ambiente alla sicurezza, dalla migrazione alle politiche sociali, fino ai diritti dei consumatori, all'economia, e allo Stato di diritto? Sa Cosa intende ricordare "l'importanza del voto in occasione delle prossime elezioni europee di giugno e vuole sottolineare quanto sia un gioco la tenuta economica, sociale e politica, ma anche e soprattutto la credibilità delle istituzioni Ue, sia all'interno degli stati membri, sia a livello globale, ossia nella capacità dell'Unione di dire la sua nelle grandi questioni geopolitiche - afferma Tiso -. In questo contesto, dunque, crediamo fondamentale che il cittadino italiano esprima un voto consapevole, basato sulla conoscenza e sul funzionamento della Ue - aggiunge Tiso -. E per aumentare questa consapevolezza e questa cognizione, reputiamo fondamentale che il servizio pubblico, mamma Rai, incrementi gli spazi di informazione e trasmissione, dedicate alle prossime elezioni Ue, informando gli utenti su cosa sia l'Unione Europea, come funziona e come si struttura. A giudizio di Sa Cosa, infatti questa forma di approfondimento giornalistico aiuterebbe il cittadino ad avvicinarsi al voto in modo più consapevole ed informato. Ci riuscirà la Rai?", conclude. (Com)