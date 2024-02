Finlandia-Italia: Matera e Oulu rinnovano il loro gemellaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’8 febbraio scorso il sindaco di Matera Domenico Bennardi e l’omologo finlandese di Oulu Ari Alatossava hanno firmato, alla presenza del funzionario vicario dell’ambasciata d’Italia in Finlandia, Adriano Stendardo, un accordo che rinnova il gemellaggio esistente tra le due città, sottoscritto nel 2010 e finora articolato con scambi culturali tra scuole e visite istituzionali reciproche. Lo ha reso noto l’ambasciata d’Italia a Helsinki. La nuova intesa, di durata quinquennale, si configura come un accordo di cooperazione a più livelli incentrato su settori strategici, non limitato pertanto a turismo e cultura ma ampliato al collegamento tra imprese, Smart City, digitalizzazione, cultura ed economia creativa, transizione verde e ricerca. Si rafforza così il legame tra il capoluogo lucano e Oulu, città all’estremo nord della Finlandia che sarà Capitale europea della cultura nel 2026 e che si posiziona all’avanguardia negli studi applicativi delle trasmissioni 5G e nell’avvio del 6G. Le due città parteciperanno insieme alla formulazione di proposte per progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione di livello nazionale, comunitario e internazionale. (Sts)