Ue: Urso, su materie critiche pronti a legislazione per riapertura miniere

24 luglio 2021

- Sulla politica industriale europea si scommette il futuro della competitività del continente, così come il futuro delle libertà e dell'indipendenza dell'Europa, a cominciare dalle materie prime critiche. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto nella seduta plenaria della ministeriale Ue per la competitività, in corso a Genk, in Belgio. "Noi siamo in procinto di realizzare una legislazione nazionale per favorire la riapertura delle miniere, la lavorazione delle materie prime critiche e della tecnologia green, assolutamente decisiva per la competitività dell'intero continente", ha aggiunto Urso. "Anche per questo, ci siamo adoperati con gli altri grandi Paesi industriali in questi mesi, mi riferisco alla Francia e alla Germania, e abbiamo deciso di ripristinare il meeting ministeriale del G7 sull'industria, dopo sette anni di assenza, che si svolgerà in Italia nel marzo prossimo". Nel corso dell’incontro, ha concluso, "è nostra intenzione portare, insieme alla Francia e alla Germania, le tematiche di politiche industriali perno di quello che è il vertice delle più grandi potenze occidentali". (Beb)