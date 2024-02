Imprese: Banca Popolare di Sondrio migliora score per Cdp Climate Change

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ottiene un significativo miglioramento nella valutazione climatico-ambientale rilasciata dall’organizzazione internazionale senza scopo di lucro Cdp (ex Carbon Disclosure Project), la quale verifica in modo indipendente e rigoroso la strategia climatica, la gestione dei rischi climatico-ambientali e la trasparenza nella divulgazione. Lo Score Cdp – Climate Change ora assegnato è pari a A- e posiziona la Banca ad un livello di Leadership, al di sopra della media europea di settore (B) e pure di quella complessiva del settore finanziario (B). Tale importante risultato testimonia il forte impegno della Banca nella transizione climatico-ambientale, in linea con gli obiettivi individuati nel Piano Industriale 2022-2025 e con la recente adesione alla Net-Zero Banking Alliance. (Com)