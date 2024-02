Russia: ministero Difesa, i prigionieri di guerra liberati sono stati portati a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari russi liberati ieri in uno scambio di prigionieri con l’Ucraina sono stati portati a Mosca per cure mediche. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. "I militari liberati sono stati portati a Mosca a bordo di aerei dell'aeronautica militare per il trattamento e la riabilitazione negli ospedali del ministero della Difesa. Tutti i militari liberati stanno ricevendo le necessarie cure mediche e psicologiche", ha precisato il dicastero. (Rum)