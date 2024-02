Foibe: Tajani, fra pagine più buie nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, in occasione delle celebrazioni al Quirinale per il Giorno del ricordo, ha ricordato le croci che “punteggiano la terra rossa di Istria a segnare i luoghi dove si aprono le ferite del suolo che hanno inghiottito migliaia di sventurati in quella che è una delle pagine più buie della storia della nostra Patria. Persone scomparse nell’abisso in ragione di una furia di un odio che, ancora più oggi con la distanza offerta dal tempo, appaiono abominevoli".(Rin)