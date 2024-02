I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Rosso: media Houthi, nuovi raid Usa e britannici a Hodeidah - Nuovi bombardamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno preso di mira le aree di Al Dunee e Al Jabbanah, a Hodeidah, nell’ovest dello Yemen, controllate dai miliziani sciiti filo-iraniani Houthi. Lo riferiscono i media vicini agli Houthi, secondo cui i bombardamenti hanno preso di mira anche l’area di Taif, nel distretto di Al Durayhimi, a Hodeidah. In precedenza, il comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) aveva riferito che tra le 05:00 e le 21:00 (ora di Sana’a) di giovedì 8 febbraio, sono stati effettuati sette attacchi di autodifesa contro quattro barchini senza pilota e contro sette postazioni di lancio di missili da crociera, pronti per essere lanciati contro le imbarcazioni in transito nel Mar Rosso. (segue) (Res)