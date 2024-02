I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: capo Amal Berri, pronti a difendere il Paese da Israele - Il movimento sciita libanese Amal – alleato di Hezbollah – è pronto a difendere il Libano. Lo ha dichiarato in un’intervista al quotidiano libanese “Al Joumhouria” il presidente del parlamento e capo politico di Amal, Nabih Berri, affermando che “non fanno paura le ripetute minacce da parte dei ministri nemici israeliani”. “Se l’esercito occupante – le forze di difesa israeliane – tentano di avanzare di un metro all’interno del territorio libanese, noi di Amal saremo pronti a difendere il Libano”, ha affermato. Rispondendo alle critiche per la posizione di Berri rispetto al conflitto con Israele in qualità di rappresentante delle istituzioni, il presidente del parlamento ha affermato che non farà un passo indietro. Il 4 febbraio Berri aveva rilasciato una dichiarazione sul coinvolgimento del movimento Amal nei combattimenti nel sud del Libano, dove il partito filo-sciita Hezbollah ha ingaggiato uno scontro armato con Israele dall’8 ottobre, all’indomani dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico e della conseguente operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza. Il 3 febbraio scorso, il movimento Amal ha annunciato la morte di due combattenti durante gli scontri con l’esercito israeliano nel sud del Libano, portando a tre il bilancio delle vittime dall’8 ottobre. (segue) (Res)