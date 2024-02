I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Algeria: celebrazioni in occasione del 66mo anniversario di Sakiet Sidi Youssef - Alcuni cittadini tunisini e algerini hanno commemorato ieri il 66esimo anniversario dell'attacco aereo francese di Sakiet Sidi Youssef, nel governatorato di Kef. L'agenzia di stampa "Tap" ricorda che l'8 febbraio 1958 decine di persone furono uccise durante un raid aereo francese contro gli abitanti di questo piccolo villaggio della Tunisia, accusati di aver fornito sostegno e assistenza ai combattenti del Fronte di liberazione nazionale algerino. Da 66 anni, le vicende di Sakiet Sidi Youssef sono considerate un'occasione per evidenziare i forti legami tra il popolo tunisino e algerino. Le autorità di entrambi i Paesi hanno deposto una corona di fiori ai piedi del memoriale dei caduti e recitato in loro memoria la Fatiha, ossia la Sura di apertura del Corano. (segue) (Res)