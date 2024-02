I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministro Ammar annuncia piattaforma digitale dedicata ai tunisini all'estero - Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha annunciato ieri che il suo ministero sta lavorando allo sviluppo di una piattaforma digitale per facilitare la comunicazione con la comunità tunisina residente all'estero. Secondo un comunicato della diplomazia di Tunisi, questa piattaforma fa parte di "una nuova visione volta a migliorare i servizi consolari nel tentativo di favorire i legami culturali tra la Tunisia e i tunisini che vivono all'estero e rafforzare il ruolo delle competenze tunisine nella realizzazione di progetti di investimento in Tunisia". Mercoledì 7 febbraio, Ammar ha presieduto una sessione di lavoro alla quale hanno partecipato il presidente dell'Associazione spaziale tunisina (Tunsa), Ahmed Fadhel, e gli alti funzionari del ministero degli Esteri incaricati di seguire i dossier di cooperazione con i paesi partner nei settori della tecnologia e delle applicazioni spaziali. In questa occasione, Ammar ha sottolineato l'importanza che la Tunisia attribuisce alle sue competenze all'estero e al loro contributo agli sforzi di sviluppo per promuovere l'influenza del Paese su scala regionale e internazionale, in particolare nei settori tecnologici promettenti. Ammar ha sottolineato, inoltre, il ruolo del ministero nel dare seguito ai progetti economici e di investimento realizzati grazie all'apporto delle competenze tunisine all'estero. Fadhel ha presentato nell'occasione la composizione, gli obiettivi e il piano d'azione dell'agenzia spaziale. (segue) (Res)