I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: Banca centrale annuncia condizioni per distribuzione dividendi istituti di credito - La Banca centrale della Tunisia (Bct) ha inviato, ieri, una circolare alle banche e agli istituti finanziari, specificando le condizioni per la distribuzione dei dividendi per l'anno finanziario 2023. Secondo la circolare, "la distribuzione dei dividendi sarà limitata al 35 per cento dell'utile dell'esercizio 2023 per le banche e gli istituti finanziari che presentano solvibilità e coefficienti Tier 1, ". L'articolo 2 della stessa circolare precisa che, "ferme restando le condizioni sopra previste, è richiesto il preventivo assenso della Bct per eventuali distribuzioni di dividendi da parte di banche e finanziarie che non rispettino le norme prudenziali di adeguatezza patrimoniale previsto dagli articoli 50, 51 e 52 della citata circolare n. 2018-06". (segue) (Res)