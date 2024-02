© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: la popolazione raggiunge i 106 milioni di abitanti - La popolazione egiziana ha raggiunto i 106 milioni di abitanti. Lo ha annunciato oggi l’Agenzia centrale per la mobilitazione e le statistiche (Capmas), secondo cui il numero di abitanti è cresciuto di un milione dal 3 giugno 2023 a oggi, ovvero in 8 mesi e dieci giorni. Il tasso di natalità è sceso dal 21,1 per mille abitanti nel 2022 al 19,4 per mille nel 2023. I governatorati nel sud del Paese - Assiut, Sohag, Qena, Minya e Luxor - hanno registrato i tassi di natalità più elevati, compresi tra il 23 e il 25 ogni mille residenti. I governatorati di Port Said, Damietta, Dakahlia, Suez e Gharbia hanno registrato i tassi più bassi (rispettivamente 12, 16, 16, 16, 17 per mille abitanti). In caso il tasso di nascite, passato da 3,5 figli per donna nel 2014 a 2,76 nel 2022. Secondo gli attuali tassi di crescita della popolazione, l’Egitto dovrebbe avere 117 milioni di abitanti nel 2030 e 157 milioni nel 2050. Nonostante il calo percentuale, l’attuale numero di nascite, che supera i 2 milioni all’anno, rappresenta una grande sfida per l’esecutivo egiziano a livello economico, sociale, ambientale e anche a livello di sicurezza. (Res)