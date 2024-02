Ue: Urso, rischiamo operai in piazza, agire su politica industriale europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste degli agricoltori delle ultime settimane sono un segnale d'allarme. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto nella seduta plenaria della ministeriale Ue per la competitività, in corso a Genk, in Belgio. "Oggi sono in piazza gli agricoltori, i trattori, se non ci muoviamo in fretta avremo in piazza gli operai e le imprese europee", ha detto. "In Italia si dice che prevenire è meglio che curare. Meglio muoversi prima piuttosto che reagire ed essere costretti a muoversi dopo, sulle richieste delle proteste popolari", ha aggiunto Urso. Il ministro ha confermato quanto detto ieri in un punto stampa a Bruxelles sulla necessità di cambiare la politica industriale europea. (Beb)