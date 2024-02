I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: il presidente impone di recitare il giuramento di fedeltà alla Nazione in ogni evento pubblico - Il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, ha disposto che in ogni evento pubblico o ufficiale venga recitato il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Questo per garantire "il rispetto assoluto dei simboli nazionali, rafforzare la lealtà e la fedeltà al Paese e preservare l'etica e il carattere distintivo della Nigeria", ha spiegato in una dichiarazione il portavoce presidenziale Ajuri Ngelale. Il presidente ha sottolineato la necessità di rispettare i valori nazionali, promuovere gli ideali della nazione e rispettare le norme stabilite. “Ognuno di noi ama la vittoria. Amiamo vincere. Quando sei positivo e hai speranza, la Nigeria vince", si legge ancora nella nota. Il giuramento di fedeltà alla nazione, che secondo Tinubu dovrebbe essere recitato dopo l'inno nazionale, invita tutti i nigeriani a essere fedeli e leali al proprio Paese: "Mi impegno con la Nigeria, il mio Paese, ad essere fedele, leale e onesto / a servire la Nigeria con tutte le mie forze per difendere la sua unità / Sostieni il suo onore e la sua gloria / aiutami o Dio". La direttiva arriva mentre il governo deve affrontare nuovi attacchi tra pastori e comunità agricole per il controllo delle risorse naturali e le attività consolidate di bande armate nel nord-est del Paese. (segue) (Res)