I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: ministra Esteri, intelligence di Israele vuole intimidirmi dopo causa su Gaza a L'Aja - La ministra degli Esteri del Sudafrica Naledi Pandor ha accusato l'intelligence israeliana di aver tentato di intimidirla in seguito al caso su Gaza aperto presso la Corte internazionale di giustizia (Icj). Lo ha fatto in un'intervista al sito di informazione "Mali&Guardian", spiegando di essere stata presa di mira sui social e affermando di essere preoccupata per la sicurezza della sua famiglia. "Gli agenti israeliani, i servizi segreti, questo è il modo in cui si comportano e cercano di intimidirvi, quindi non dobbiamo lasciarlo fare. C'è una causa in corso", ha detto. Pandor ha quindi rivelato di aver discusso con il ministro della Polizia Bheki Cele della possibilità di rafforzare la sua sicurezza personale dopo aver ricevuto messaggi di minacce. Da Israele non sono al momento giunti commenti ufficiali sulle affermazioni della ministra sudafricana. (segue) (Res)