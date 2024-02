I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: al Kenyatta National Hospital il primo trapianto di rene in laparoscopia - Il team medico del Kenyatta National Hospital, il più grande ospedale del Kenya, ha eseguito un trapianto di rene in laparoscopia, diventando la prima struttura pubblica nel Paese a realizzarla. Il trapianto è stato eseguito su un uomo di 36 anni, che ha ricevuto un rene da suo cugino. La procedura utilizza piccole incisioni per estrarre e trapiantare il rene, con l'ausilio di strumenti specializzati come telecamere di ingrandimento guidate da computer. Si tratta di un'alternativa ai tradizionali trapianti a cielo aperto, che richiedono ampie incisioni sui riceventi e sui donatori di rene. Nell'annunciare il successo dell'intervento, i due capo chirurghi Charles Waihenya e Paul Njogu hanno spiegato che il trapianto di rene così effettuato offre molteplici vantaggi, tra cui meno dolore, meno perdita di sangue, un recupero più rapido, costi inferiori e migliori risultati estetici. Secondo la direzione dell'ospedale i cittadini kenioti non saranno d'ora in avanti più costretti a viaggiare all'estero per sottoporsi a quest'operazione. (segue) (Res)