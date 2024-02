Fvg: assessore Famiglia, bando da un milione di euro per centri estivi e doposcuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un bando da un milione di euro per la concessione di contributi fagli enti del terzo settore impegnati nella realizzazione di centri estivi diurni e doposcuola. “L'obiettivo è quello di potenziare questi servizi per garantire ulteriore supporto alle famiglie”, ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Famiglia, Alessia Rosolen, che ha proposto la delibera alla giunta. “Un milione di euro - ha continuato - per consentire al numero più ampio di minori di accedere a servizi didattici e ricreativi di qualità, ma anche un sostegno concreto che va nella direzione di favorire l'occupazione delle donne e la loro permanenza nel mercato del lavoro”. Il bando prevede la disponibilità di 500 mila euro per i centri estivi e 500 mila euro per i servizi di doposcuola. L'importo concesso per i centri estivi è pari a mille euro per settimana di attività per ogni gruppo composto da almeno dieci bambini, fino a un contributo massimo di 24 mila euro. Per i servizi di doposcuola è pari, invece, a 250 euro per settimana di attività per ogni gruppo composto da almeno dieci ragazzi, fino a un contributo massimo di 20 mila euro. Possono presentare domanda gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia. (Frt)