I fatti del giorno - America latina

- Colombia: Benedetti assume incarico di ambasciatore presso la Fao - Presso la sede dell'ambasciata della Colombia in Italia, l’ambasciatore Armando Benedetti ha assunto l'incarico di Rappresentante permanente della Colombia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), con il grado di ambasciatore straordinario e plenipotenziario. L'ambasciatore Benedetti, nato a Barranquilla, è comunicatore sociale e giornalista, è stato consigliere di Bogotá, deputato alla Camera, senatore, presidente del Congresso della Repubblica e più recentemente Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario nella Repubblica Bolivariana del Venezuela. Il nome è stato ufficializzato con il decreto 0108 del 6 febbraio 2024. A prestare giuramento è stata l'ambasciatrice della Colombia presso la repubblica italiana, Ligia Margarita Quessep Bitar. Esiste un'alleanza strategica tra la Colombia e la Fao, che l'attuale governo ha ratificato con la Lettera di intenti firmata tra il presidente, Gustavo Petro, e il direttore generale della Fao, Dr. QU Dongyu, il 24 dicembre 2023, per riconoscere l'alleanza nel mondo contro l’insicurezza alimentare e la malnutrizione, la protezione delle risorse naturali e la governance delle foreste, del territorio e dell’acqua, tra le altre cose. Al momento dell’insediamento erano presenti la moglie dell'ambasciatore, Adelina Guerrero Covo, il gruppo di lavoro dell'ambasciata della Colombia in Italia, comprendente membri dell'addetto militare, navale e aereo e dell'addetto di Polizia. (segue) (segue) (Res)