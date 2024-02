I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Assemblea nazionale, risoluzione Ue su elezioni è grave ingerenza negli affari interni - Il Parlamento europeo ha compiuto una “grave ingerenza” negli affari interni del Venezuela. Lo ha affermato l’Assemblea nazionale venezuelana (An) in una nota, in risposta alla risoluzione con cui gli eurodeputati hanno condannato ieri l’interferenza del regime di Nicolas Maduro nel processo elettorale. “L’Assemblea nazionale rifiuta energicamente l’infame e insolente risoluzione del Parlamento europeo, irrispettosa di quanto stabilito nella Costituzione”, si legge nella nota di Caracas. Il Venezuela accusa l’Unione europea di voler coprire le “azioni terroriste pianificate per colpire il presidente Nicolas Maduro”. Il Parlamento europeo ha approvato ieri, 8 febbraio, una risoluzione in cui condanna fermamente gli attacchi contro l'opposizione in Venezuela. "La decisione del Tribunale supremo di giustizia venezuelano di squalificare Maria Corina Machado non ha alcun fondamento giuridico e la candidata rimane eleggibile alle elezioni", si legge nella risoluzione. Il testo, approvato con 446 voti a favore, 21 contrari e 32 astensioni, condanna con forza anche i tentativi di impedire ad altri politici dell'opposizione, come Henrique Capriles, di ricoprire cariche pubbliche. Gli eurodeputati condannano gli attacchi, le presunte sparizioni forzate, gli arresti e i mandati di cattura contro l'opposizione, la società civile, i difensori dei diritti umani e i giornalisti, e “l'interferenza del regime” nel processo elettorale. "Il regime di Maduro sta violando chiaramente l'accordo, firmato l'anno scorso alle Barbados dai rappresentanti del governo venezuelano e dell'opposizione, di tenere elezioni presidenziali libere ed eque nel 2024. Le persecuzioni devono cessare immediatamente", si legge nel testo della risoluzione. (segue) (Res)