I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: presidente Arevalo annuncia viaggio in Europa, prima tappa Conferenza di Monaco - Il nuovo presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo, sarà in Europa dalla prossima settimana. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa, dove ha anche fornito dettagli sui suoi spostamenti. La prima tappa sarà in Germania, a Monaco di Baviera, il 16 febbraio, per partecipare alla Conferenza internazionale sulla sicurezza. A seguire farà tappa in Belgio, a Bruxelles, per un incontro con rappresentanti le istituzioni dell'Unione europea. In seguito, Arevalo andrà in Francia e sarà ricevuto dal presidente Emmanuel Macron, poi a Ginevra, in Svizzera, per colloqui con le "principali istituzioni della diplomazia internazionale". La visita europea terminerà in Spagna, con un colloquio con il re, Felipe VI, a Madrid. Obiettivo della visita in Europa sarà “il rafforzamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione sul tema della sicurezza e della lotta alla corruzione”. (Res)