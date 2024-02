Giappone: debito totale aumenta a 8.600 miliardi di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito totale del Giappone ha raggiunto la cifra record di 8.600 miliardi di dollari alla fine del 2023, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi dal governo di quel Paese. Il dato riflette la forte dipendenza di Tokyo dal debito per affrontare la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 e la crisi inflattiva dello scorso anno. Il debito totale, che include obbligazioni dello Stato, prestiti e spese di finanziamento, è pari a più di due volte l'economia giapponese, ed è aumentato nell'arco di un anno di 29.400 miliardi di yen. L'obiettivo immediato di Tokyo è di riportare la spesa fiscale al livello pre-pandemia. Ciononostante, il bilancio per l'anno fiscale 2024, che inizierà ad aprile, resta il secondo più grande di sempre per il Paese, e ammonterà a 112.570 miliardi di yen. (Git)