Foibe: Mulè (FI), alimentare la memoria condivisa

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Nel Giorno del ricordo "in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale occorre ancora una volta avere la coscienza e la perseveranza di non dimenticare. E, al contrario, far di tutto perché la sottovalutazione o peggio la rimozione di una pagina così tragica per la Patria venga invece alimentata dalla memoria condivisa". Lo ha dichiarato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, che è intervenuto alla cerimonia per la celebrazione del Giorno del ricordo al Quirinale.(Rin)