Ue: Tajani, insieme a Nato davanti a sfide decisive

- "Oggi più che mai l’Europa è l’Alleanza Atlantica sono di fronte alle sfide decisive per delineare quello che sarà il mondo dei decenni a venire: sperare per una pace giusta e rispettosa dei diritti dei popoli e della sovranità delle Nazioni è il solo modo che abbiamo per dire davvero mai più e conservare il ricordo di una tragedia italiana”. A dirlo è stato il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, in occasione delle celebrazioni al Quirinale per il Giorno del ricordo. (Rin)