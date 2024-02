Ucraina-Russia: Zelensky su scambio prigionieri, facciamo di tutto per far tornare nostri cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina farà tutto il possibile per far tornare i connazionali dalla prigionia. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando lo scambio dei prigionieri di guerra con la Russia svoltosi ieri sera. "L'Ucraina restituisce il suo e farà di tutto per mantenere gli scambi in corso, in modo che la nostra gente torni a casa", ha scritto Zelensky su Telegram, ringraziando coloro che hanno lavorato per ottenere la liberazione dei cittadini ucraini. Il direttore dell'intelligence ucraina (Gur), Kyrylo Budanov, ha riferito ieri che il rimpatrio di 100 militari ucraini si è tenuto grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Il fatto è stato confermato anche dal ministero della Difesa della Russia, secondo cui 100 soldati russi "che erano in pericolo mortale sono tornati dal territorio controllato dal regime di Kiev". (Kiu)