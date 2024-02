Cultura: M5s, interrogazione a Sangiuliano su mobbing, sessismo e ricatti lavoratori Teatro di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben oltre la polemica sulla spartizione di poltrone nel Cda del Teatro di Roma, un'inchiesta di Fanpage squarcia il velo sul vero 'buco nero' di questa istituzione culturale: le condizioni di lavoro e le accuse di mobbing, sessismo e ricatti nei confronti di collaboratori e dipendenti. Situazione che secondo l'inchiesta citata sarebbe legata allo 'strapotere' del sindacato di destra Libedsind. Una situazione intollerabile documentata da testimonianze dirette e dalle richieste ufficiali di Cgil, Cisl e Uil, che avrebbero a più riprese chiesto provvedimenti disciplinari di fronte alle denunce presentate". Lo affermano i deputati M5s in commissione cultura Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato. "Peraltro lo strapotere di Libersind vedrebbe al centro il suo capo a TdR sotto inchiesta per corruzione, e sarebbe radicato negli anni come dimostrerebbe la serrata di Libersind al Teatro India di Roma e il doppio filo con i protagonisti del blitz in Cda Federico Mollicone e il neo designato direttore De Fusco. Ci sarebbe insomma un asse volto ad impadronirsi della gestione del Teatro di Roma mentre lavoratori e lavoratrici hanno continuato a denunciare - inascoltati - un clima insopportabile. Porteremo questa vicenda in Parlamento con una interrogazione al ministro Sangiuliano: non vorrà tacere, ci auguriamo, anche su questo", conclude.(Rin)