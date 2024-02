Sardegna 2024: tour sardo per Calenda (Azione) e Pizzarotti (più Europa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tour sardo per il leader di Azione Carlo Calenda. Domani, sabato 10 febbraio, Calenda sarà a Sassari, dove, a partire dalle 11, terrà insieme a Federico Pizzarotti, presidente di più Europa, e Renato Soru, candidato alla presidenza della Regione, una tavola rotonda dal titolo 'Diamo Energia al futuro della Sardegna'. Appuntamento all'Hotel Grazia Deledda (Viale D. Alighieri 47). Nel pomeriggio, poi, a partire dalle 17:30, Calenda sarà a Nuoro, dove inaugurerà la sede del partito (Via Trieste 25). Domenica 11 febbraio, Calenda si recherà a Iglesias, dove, alle 10, terrà un incontro sul polo industriale del Sulcis Iglesiente alla sede di Azione (Via Carrara 21). Nel pomeriggio, presenterà il suo nuovo libro 'Il Patto' (ed. Nave di Teseo) a Cagliari: appuntamento alle ore 18 alla Sala convegni del T Hotel (via dei Giudicati 66). (Rsc)