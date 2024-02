Russia: Consiglio sicurezza ucraino, non c'erano prigionieri ucraini sull'aereo Il-76

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bordo dell'aereo russo Il-76 schiantatosi nei press di Belgorod il 24 gennaio non c'erano prigionieri di guerra ucraini. Lo ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e della difesa dell'Ucraina, Oleksij Danilov, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". "Posso sicuramente dirvi che non ci fossero nostri prigionieri. Lo dico in base all'esperienza che abbiamo avuto dopo Teheran e giudicando da ciò che è accaduto dopo", ha affermato Danilov. Secondo il funzionario, la Russia non ha abbastanza prove fisiche della presenza dei militari ucraini sul velivolo. "Se ciò accadesse davvero, la quantità di materiale biologico, ciò che viene chiamato, diciamo, i morti, ci sarebbe in quantità molto più significativa", ha aggiunto Danilov. (Kiu)