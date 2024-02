Industria: Istat, a dicembre produzione +1,1 per cento, nel 2023 calo del 2,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2023 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell’1,1 per cento rispetto a novembre. Lo riferisce l’Istat. Nella media del quarto trimestre si registra una flessione del livello della produzione dello 0,5 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile mostra un marcato aumento congiunturale per i beni di consumo (+3,0 per cento) e una crescita più contenuta per i beni strumentali (+1,6 per cento) e i beni intermedi (+0,8 per cento); viceversa, si osserva una diminuzione per l’energia (-2,0 per cento). Al netto degli effetti di calendario, a dicembre 2023 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 2,1 per cento (i giorni lavorativi di calendario sono stati 18 contro i 20 di dicembre 2022). Si registrano incrementi tendenziali solo per i beni strumentali (+0,7 per cento); calano, invece, i beni di consumo (-1,3 per cento) e in misura più accentuata i beni intermedi (-3,3 per cento) e l’energia (-4,4 per cento). I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+6,0 per cento), la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+5,5 per cento) e le industrie alimentari, bevande e tabacco (+2,6 per cento). Le flessioni più ampie si registrano nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-10,0 per cento), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-4,5 per cento) e nella fabbricazione di macchinari e attrezzature (-3,3 per cento). (segue) (Rin)