Industria: Istat, a dicembre produzione +1,1 per cento, nel 2023 calo del 2,5 per cento (2)

- “Il 2023 si chiude con una diminuzione della produzione industriale rispetto all’anno precedente del 2,5 per cento; la dinamica tendenziale dell’indice corretto per gli effetti di calendario è stata negativa per quasi tutti i mesi del 2023 - si legge nella nota a commento -. L’evoluzione in corso d’anno, al netto dei fattori stagionali, è stata caratterizzata da cali congiunturali in quasi tutti i trimestri, con l’eccezione del terzo, allorché si è registrato un lievissimo recupero. Tra i principali raggruppamenti di industrie, solamente per i beni strumentali si osserva una crescita nel complesso del 2023 rispetto all’anno precedente”. (Rin)