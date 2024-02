Romania: disavanzo commerciale in calo del 15,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo della bilancia commerciale in Romania nel 2023 è stato di 28,947 miliardi di euro, inferiore di 5,142 miliardi di euro (-15,1 per cento) a quello registrato nel 2022. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Statistica attraverso un comunicato. Nel dicembre 2023, le esportazioni ammontavano a 6,144 miliardi di euro e le importazioni a 9,573 miliardi di euro, con un conseguente deficit di 3,429 miliardi di euro. Rispetto a dicembre 2022, le esportazioni a dicembre 2023 sono diminuite dell'8,3 per cento e le importazioni sono diminuite del 2,2 per cento. Nel 2023, le esportazioni sono state pari a 93,098 miliardi di euro, registrando un aumento dell'1,3 per cento, e le importazioni sono state pari a 122,045 miliardi di euro, in diminuzione del 3,2 per cento, rispetto al 2022.(Rob)