Serbia: Banca centrale mantiene invariato il tasso di interesse al 6,5 per cento

- La Banca centrale serba (Nbs) ha deciso di mantenere invariato il tasso di interesse di riferimento al livello del 6,5 per cento. Lo ha comunicato il Comitato esecutivo della stessa Nbs, secondo cui la decisione è stata adottata nell'ultima riunione. Lo riporta la stampa locale, la quale sottolinea che non è cambiato neanche il tasso sulle linee di deposito, che rimane al 5,25 per cento, e il tasso sulle linee di credito che rimane fermo al 7,75 per cento. La decisione di mantenere invariato il tasso di riferimento è stata determinata dal costante allentamento delle pressioni inflazionistiche globali, dalla traiettoria discendente dell'inflazione interna e dal suo movimento previsto entro i limiti prestabiliti dalla politica monetaria.(Seb)