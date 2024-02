Sicurezza: Gdf Sondrio, operazione “green bike”, scovate in contrabbando centinaia di biciclette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri della Compagnia di Tirano hanno inoltre proceduto ad eseguire controlli fiscali nei confronti degli esercenti livignaschi che avevano ceduto le biciclette poi introdotte fraudolentemente nell’area doganale europea riscontrando irregolarità per ricavi non dichiarati nonché mirati approfondimenti antiriciclaggio sanzionando pagamenti in contanti sopra la soglia consentita dalla legge. L’Agenzia Dogane Monopoli di Tirano, in collaborazione con il Comando Provinciale Sondrio, ha quindi proseguito l’attività con la riscossione di oltre 250 mila € relativi a sanzioni comminate e proventi del riscatto delle biciclette emettendo 25 atti di accertamento nei confronti di altrettanti soggetti che non hanno inteso regolarizzare la loro posizione. E’ da evidenziare che parte dei proventi delle vendite e dei riscatti dei beni oggetto di confisca amministrativa saranno destinati, secondo le disposizioni di cui all’art. 21 del D.L. 1° giugno 2023 n. 61, per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nello scorso maggio 2023 nei territori dell’Emilia Romagna. Il contrasto alle frodi doganali operato dalle Fiamme Gialle è di fondamentale importanza per la nostra economia in quanto finalizzato a preservare le risorse del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea, salvaguardare gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale perpetrata da imprese che introducono nel mercato prodotti a prezzi inferiori nonché tutelare i cittadini dall’ingresso di merci di dubbia natura e provenienza. (Com)