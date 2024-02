Singapore: Capodanno lunare, premier Lee esorta le coppie ad avere figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha sollecitato le giovani coppie e le famiglie del Paese ad avere più figli, durante il discorso alla nazione pronunciato oggi in occasione del Capodanno lunare. "Molte famiglie cinesi ritengono che un bambino nato durante l'Anno del drago sia di particolare auspicio, dal momento che il drago è simbolo di potenza, forza e buona fortuna", ha dichiarato Lee. "Ora, dunque, è un ottimo momento per le giovani coppie di aggiungere un 'piccolo drago' alla loro famiglia", ha affermato il primo ministro, che è nato a sua volta durante un Anno del drago. "Spero che questo incoraggiamento spinga più persone a tentare di avere un figlio, anche se sono consapevole che si tratta di una decisione molto personale". Ad oggi la popolazione di Singapore è composta per oltre il 70 per cento da persone di etnia cinese. Il governo della città-Stato ha annunciato di voler aumentare il sostegno alle famiglie per contrastare il sensibile calo della natalità registrato negli ultimi anni, causato in parte dall'elevato costo della vita. Nel 2022 il tasso di fertilità totale del Paese è calato ad appena 1,04 figli per donna, un record negativo senza precedenti che ha posto Singapore in linea con Corea del Sud (0,78) e Giappone (1,28). (Fim)