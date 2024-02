Ex Ilva: Fratoianni, stabilimento ha bisogno di un intervento tempestivo e deciso dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex Ilva ha bisogno di un intervento tempestivo e deciso dello Stato, che è l'unico soggetto in grado di garantire l'occupazione e un piano industriale compatibile con il risanamento ambientale. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra in un intervista al Secolo XIX e che oggi insieme ad Angelo Bonelli sarà in Liguria. "Siamo di fronte ad una situazione potenzialmente drammatica che è il risultato di anni di assenza di una politica industriale del Paese. Purtroppo gli sbagli vengono da lontano e la scelta di affidare quell'industria a Mittal fu sbagliata. Ci vuole un nuovo protagonismo pubblico sull'ex Ilva e una nazionalizzazione. Oggi servono con urgenza risorse immediate, piano industriale, blocco dei licenziamenti", prosegue Fratoianni. (Rin)