Russia-Israele: ambasciatore a Tel Aviv, impegnati a continuare dialogo costruttivo

- Le relazioni tra Israele e Russia "non stanno vivendo il loro periodo migliore", ma Mosca e Tel Aviv sono impegnate a continuare un dialogo costruttivo. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo in Israele, Anatolij Viktor, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il diplomatico ha sottolineato che l'Israele rimane un partner importante della Russia nella regione del Medio Oriente. "Serve notare che questo non è il periodo migliore nelle nostre relazioni. Allo stesso tempo, nonostante tutte le circostanze e le differenze esistenti, Russia e Israele sono impegnati a preservare la natura costruttiva dei legami bilaterali, tenendo conto degli interessi nazionali di entrambi i Paesi", ha affermato Viktor. L'ambasciatore ha osservato che dopo gli eventi del 7 ottobre 2023, il dialogo tra i Paesi prosegue a tutti i livelli, compreso il più alto. Viktor ha notato inoltre che Mosca e Tel Aviv condividono le posizioni per quanto riguarda la salvaguardia della memoria storica, l'opposizione ai tentativi di riscrivere la storia e rivedere i risultati della Seconda guerra mondiale. Inoltre, i due Paesi condannano antisemitismo, xenofobia e discriminazione razziale. (Rum)