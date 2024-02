Spagna: oltre 60 trattori provenienti da diverse zone dei Paesi Baschi si dirigono a Bilbao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 60 trattori provenienti da diverse zone di Paesi Baschi spagnoli si stanno dirigendo verso Bilbao per denunciare l'incongruenza della politica agricola dell'Ue. Come riferisce il quotidiano "El Pais", in una mobilitazione indetta dai sindacati agricoli baschi per unirsi alle proteste del settore agricolo in Spagna e in diversi Paesi dell'Unione Europea, il piano prevede che i trattori si riuniscano sulla spianata del campo di calcio di San Mamés per poi attraversare la Gran Vía di Bilbao con i loro veicoli fino a El Arenal, dove terranno una manifestazione. (Spm)