Russia-Ucraina: Cremlino, nomina del nuovo comandante in campo non cambierà situazione al fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del generale ucraino Oleksandr Syrskyj a nuovo comandante in capo delle Forze armate ucraine "non cambierà il corso dell'operazione militare speciale". Lo ha detto in una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le dimissioni del generale ucraino Valerij Zaluzhnyj. "Non riteniamo che questi siano fattori che possono cambiare il corso dell'operazione speciale", ha risposto Peskov ad una domanda in merito. Il rappresentante del Cremlino ha ribadito che l'operazione speciale continuerà finché gli obiettivi della Russia non saranno raggiunti. (Rum)