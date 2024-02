Mes: Gasparri, su Giurì d'onore Conte scappa, la verità lo precede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte "temendo di essere bollato con un bugiardo da una verifica seria e imparziale dal giurì d'onore della Camera, che lui stesso ha chiesto, fugge buttando il pallone in tribuna perché impaurito dalla sconfitta sul campo e della qualifica ufficiale di mentitore. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Corra pure veloce, ma la verità lo precede e lo segnala come uno dei peggiori e più improvvisati attori della farsa della cattiva politica. Questa manovretta patetica lo rende degno della serata cover di Sanremo, per rimanere sul pezzo, dove Conte avrebbe potuto cantare 'Nessuno mi può giudicare', adatta a lui. E al grillino cantiamo 'la verità ti fa male lo so' citando Caterina Caselli", aggiunge Gasparri. (Rin)