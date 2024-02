Fine vita: Fontana, positivo il fatto che ci siano discussioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fine vita “il fatto che ci siano discussioni credo che sia positivo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine della conferenza “Il nuovo diritto degli appalti", in corso all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, dopo la decisione da parte dell’Ufficio di presidenza della Lombardia che ha giudicato ammissibile la proposta di legge per regolamentare il fine vita depositata al Pirellone dall'associazione Luca Coscioni. “Le polemiche lasciamo che continuino - ha aggiunto Fontana -. Io credo sia una questione etica, in cui ciascuno deve essere libero di pensare e esprimere il proprio giudizio”. (Rem)