Sardegna 2024: arrivano i leader nazionali, attesi Schlein e Salvini

19 luglio 2021

- Lavori in corso per preparare gli impegni dei principali attori della politica nazionale che si recheranno in Sardegna, a poco più di due settimane dal voto delle regionali del 25 febbraio. Esponenti di spicco dei partiti e del governo si riuniranno sull'Isola, in una sorta di prova generale in vista delle prossime elezioni europee e amministrative. A sostenere la candidata del Campo largo Alessandra Todde arriveranno i due leaders delle forze politiche che la appoggiano nella sua corsa, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. La segretaria dem Elly Schlein sarà oggi ad Alghero, alle 18, al Cinema Miramare, per un incontro pubblico con la candidata alla presidenza della Sardegna. La settimana successiva è prevista la visita di Giuseppe Conte. Il leader dei Cinque Stelle sarà il 15 febbraio (giovedì) a Sassari, il giorno seguente a Nuoro e Oristano, concludendo il 17 a Cagliari, ma i dettagli delle tappe devono ancora essere definiti. Il vicepremier Matteo Salvini, invece, arriverà domenica pomeriggio nel nord dell'Isola per sostenere il candidato del centrodestra Paolo Truzzu. Salvini, come annunciato dal coordinatore sardo della Lega, Michele Pais, sarà alle 18.30 ad Alghero al mercato ortofrutticolo e resterà anche il giorno successivo. Questa sarà la seconda visita del ministro dei Trasporti nell'Isola nel giro di poche settimane, dopo quella a Cagliari a fine gennaio. (segue) (Rsc)