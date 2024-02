Sardegna 2024: arrivano i leader nazionali, attesi Schlein e Salvini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Si attende ancora di capire se e quando la premier Giorgia Meloni riuscirà ad inserire una visita in Sardegna nel suo programma per sostenere il candidato Truzzu. Sono già noti i dettagli delle visite di Carlo Calenda (Azione) a sostegno dell'altro candidato di centrosinistra, Renato Soru con la sua Coalizione sarda. Quattro sono le tappe del leader di Azione: il primo appuntamento è a Sassari, domani alle 11, per una tavola rotonda con Soru all'hotel Grazia Deledda. Nel pomeriggio sarà a Nuoro per l'inaugurazione della sede del partito, mentre domenica 11 sarà a Iglesias, nella sede di Azione alle 10, per un incontro sulle vertenze delle industrie in crisi, e in serata presenterà il suo libro al T Hotel di Cagliari. Intanto è già iniziato il tour di Federico Pizzarotti, leader nazionale di +Europa. L'ex sindaco di Parma, che fino al 2016 faceva parte del M5S, era ieri a Sassari per sostenere Soru, ribadendo l'importanza di appoggiare un candidato scelto dai sardi. Nella sede di via Brigata Sassari, con Pizzarotti c'erano i candidati del collegio sassarese e i coordinatori regionali di +Europa e Azione. Coldiretti Sardegna organizzerà oggi alla Fiera di Cagliari (dalle 11) un incontro-confronto con i candidati alla presidenza della Regione. All'incontro parteciperanno i vertici dell'associazione, guidata dal presidente e dal direttore regionale, Battista Cualbu e Luca Saba, insieme ad una platea di agricoltori e allevatori. (Rsc)