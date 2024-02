Hong Kong: bufera su Messi dopo amichevole con League XI, organizzatori annunciano parziale rimborso biglietti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organizzatori della partita tra Inter Miami e Hong Kong League XI disputata domenica scorsa rimborseranno parzialmente il costo del biglietto ai tifosi, che hanno protestato a causa della mancata partecipazione di Lionel Messi. È quanto si apprende da un messaggio pubblicato su Instagram da Tatler Asia, società privata che ha organizzato l'amichevole del 4 febbraio nello stadio di Hong Kong e che ha collaborato con la sua amministrazione per venire incontro alle richieste di rimborso dei tifosi. Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto tramite i canali ufficiali potranno ottenere un rimborso del 50 per cento, ha fatto sapere Tatler Asia, esprimendo "profondo dispiacere" per il malcontento innescato dalla mancata discesa in campo del giocatore argentino, rimasto in panchina per tutto il tempo a causa di un infortunio al ginocchio. (segue) (Cip)